Coronavirus, sono 755 i nuovi contagi accertati in Toscana

I dati del 16 ottobre su 11.500 tamponi. Ieri erano stati 581, mercoledì 575. I decessi sono 2. Più 37 ricoverati nei reparti Covid, più 5 in terapia intensiva

Si contano altri 755 casi positivi d Covid-19, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi – uno in provincia di Massa Carrara e l’altro nell’area fiorentina, età media 82 anni - nell’ultimo bollettino quotidiano regionale che fotografa l’andamento dell’epidemia da coronavirus in Toscana. I numeri sono quelli accertati a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Ieri i nuovi casi accertati erano stati 581, mercoledì 575.

Salgono dunque a 8.515, più 7,7 per cento, le persone al momento ancora ammalate. Di questi solo in 359 sono comunque ricoverati in ospedale (37 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (5 in più). Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessità di particolari cure sanitarie. Dall'inizio dell'emergenza a febbraio diventano 21.017 i casi di coronavirus complessivamente diagnosticati nella regione. Di questi 11.315 sono però nel frattempo guariti (53,8% dei casi totali) - 144 tra ieri ed oggi, più 1,3 per cento - e 1.187 sono i deceduti.

Dei 755 nuovi casi di oggi, il 3,7 per cento in più rispetto al giorno precedente, 366 sono i casi riscontrati nell'Asl Centro, 256 nella Nord Ovest, 133 nella Sud est. Per 731 persone l’identificazione è avvenuta in corso di tracciamento, mentre per 24 è l’esito di attività di screening. L'età media è di 44 anni circa (il 19% ne ha meno di venti, il 25% tra 20 e 39, il 30% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 anni, mentre il restante 10% conta 80 e più anni.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati analizzati 11.500 tamponi: 890.317 da febbraio. I soggetti testati ieri, esclusi i tamponi di controllo, 7.525.

Su 21.017 casi diagnosticati da febbraio, 5.947 (in base alla provincia di residenza o domicilio) riguardano Firenze (263 in più rispetto a ieri), 1.469 Prato (39 in più), 1.436 Pistoia (64 in più), 1.787 Massa Carrara (46 in più), 2.464 Lucca (102 in più), 2.577 Pisa (80 in più), 1.072 Livorno (28 in più), 1.952 Arezzo (80 in più), 1.018 Siena (44 in più), 745 Grosseto (9 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana ma di residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma ancora al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 564 contagiati ogni 100mila abitanti (la media italiana è di circa 632 per 100mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 917 casi per 100 mila abitanti, Lucca con 635, Pisa con 615, la più bassa Livorno con 320.

Complessivamente sono ad oggi 8.156 le persone in isolamento nel proprio domicilio, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi (572 in più rispetto a ieri, più 7,5%). Sono 16.211 (252 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, non malate ma anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6.132, Nord Ovest 6.181, Sud Est 3.898).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono al momento 359 (37 in più rispetto a ieri, più 11,5%): 308 per l'appunto non in terapia intensiva e 51 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 10,9%). Degli 11.315 pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza, 386 lo sono clinicamente (ovvero non hanno più i sintomi dell’infezione) - ventotto in meno rispetto ieri perchè nel frattempo qualcuno è guarito anche da un punto di vista virale - mentre 10.929 (172 in più nell'ultimo giorno, più 1,6%) sono appunto tali a tutti gli effetti, a seguito del doppio tampone negativo che certifica la scomparsa del virus.

Con i due nuovi decessi, le persone che dall’inizio dell’epidemia non ce l’hanno fatta salgono a 1.187: 430 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 183 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 100 a Pisa, 65 a Livorno, 54 ad Arezzo, 33 a Siena e 26 a Grosseto. Nove persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,8 per 100mila residenti contro il 60,3 per 100mila della media italiana. La Toscana in questa classifica è undicesima. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (93,9 per 100.000), Firenze (42,5 per 100.000) e Lucca (38,4 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (11,7 per 100.000).

Tutti i dati sull’andamento dell’epidemia saranno disponibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità all’indirizzo www.ars.toscana.it/covid19.

In particolare, nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 ottobre, sono 244.

APUANE: 24 casi

Carrara 8, Massa 14, Montignoso 2;

LUNIGIANA: 22 casi

Aulla 14, Filattiera 1, Fivizzano 6, Pontremoli 1;

PIANA DI LUCCA: 60 casi

Altopascio 5, Capannori 11, Lucca 39, Montecarlo 1, Pescaglia 3, Porcari 1;

VALLE DEL SERCHIO: 28 casi

Barga 9, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 1, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 2, Fosciandora 1, Gallicano 2, Molazzana 2, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1, Villa Collemandina 1;

PISA: 37 casi

Cascina 10, Crespina Lorenzana 6, Pisa 16, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 1;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 31 casi

Bientina 4, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 1, Lajatico 1, Palaia 1, Ponsacco 1, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 6, Volterra 2;

LIVORNO: 23 casi

Collesalvetti 1, Livorno 22;

VALLI ETRUSCHE: 3 casi

Campiglia Marittima 1, Piombino 1, Rosignano Marittimo;

ELBA: 2 casi

Capoliveri 1, Portoferraio 1;

VERSILIA: 14 casi

Camaiore 1, Massarosa 9, Pietrasanta 2, Viareggio 2.

I guariti ad oggi (16 ottobre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 4135 (+38 rispetto ad ieri).

Si è registrato un decesso: una donna di 89 anni residente nell'ambito territoriale di Massa Carrara.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 82, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 35 i ricoverati, di cui 26 dell’ambito territoriale di Livorno, 3 dell’ambito della Versilia, 3 dell’ambito di Lucca, 2 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 dell’ambito di Pisa.

All’ospedale di Lucca 28 i ricoverati, di cui 23 dell’ambito territoriale di Lucca e 5 dell’ambito di Massa Carrara.

All’ospedale Apuane 19 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (16 ottobre) sono 6181 (-188) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.