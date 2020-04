Coronavirus: si ribella ai controlli dei vigili, uomo denunciato

L’intervento in un supermercato del centro dopo la segnalazione di due persone che, nonostante l’ammonimento della sicurezza, facevano la spesa insieme

Sono entrati in coppia in un supermercato e, incuranti dell’ammonimento di un addetto alla sicurezza, hanno iniziato a fare la spesa nonostante l'espresso divieto contenuto nel DPCM. E all’arrivo della Polizia Municipale, l’uomo prima è fuggito e poi si è ribellato alla richiesta dei documenti. Per questo è stato denunciato mentre per la donna è scattata la sanzione amministrativa. Il fatto risale a ieri pomeriggio.

Intorno alle 14.15 una pattuglia del Reparto Polizia di Comunità è intervenuta in un supermercato in centro su richiesta della direttrice. La segnalazione riguardava la presenza di una coppia, formata da un uomo e una donna che, nonostante l'intervento dell’addetto alla sicurezza, era entrata nel negozio e insieme stavano facendo la spesa violando quindi le disposizioni del DPCM del 9 marzo 2020. Alla vista degli agenti la donna è uscita dal supermercato per sottoporsi al controllo mentre l’uomo è uscito correndo dandosi alla fuga. Allertata dalla Centrale Operativa, sul posto è arrivata una pattuglia del Reparto Antidegrado che, munita di kit di protezione dal virus, ha inseguito il fuggitivo che si è barricato in casa rifiutando l'identificazione. Soltanto l’arrivo della compagna ha convinto l’uomo ad aprire la porta ma non a dare le generalità agli agenti, anzi per tutta risposta si è ribellato al controllo. Alla fine è stata la donna a consegnare i documenti alla pattuglia.

Per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di generalità, mentre per la donna donna la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni del DPCM. Oltre a questo intervento, ieri nel corso dei controlli laPolizia Municipale ha effettuato 387 accertamenti su persone (5 sanzioni) , 33 veicoli in transito (nessuna sanzione) e 107 tra attività ed esercizi commerciali (tutti regolari). Particolare attenzione è stata posta su i genitori a piedi con bambini (25 controlli sul totale) senza nessuna violazione rilevata.