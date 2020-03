Coronavirus: si adeguano anche le conferenze stampa

foto Agenzia Dire

In Regione Toscana poltrone a distanza di sicurezza e richiesta ai giornalisti di sedersi subito all'arrivo in Sala Pegaso

(DIRE) Firenze, 4 mar. - Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, incontra i giornalisti alle 15.30 per fare il punto sulle ordinanze sul Coronavirus. E a palazzo Strozzi Sacrati fanno partire le misure di sicurezza per evitare assembramenti: poltrone a distanza un metro l'una dall'altra, spazio riservato per i cronisti di agenzie e carta stampata e un altro separato dedicato a telecamere, cameraman. Fra le varie disposizioni scatta anche la richiesta ai cronisti di sedersi subito all'arrivo in sala Pegaso e di collocare i microfoni prima dell'inizio dell'incontro.

(Cap/ Dire)