Coronavirus, Ribéry incoraggia l'Italia e la sua Firenze

ph courtesy Violachannel

In un video con il figlio il fuoriclasse francese invita i tifosi a stare a casa

VIDEO — "Ciao ragazzi, sono a casa con la mia famiglia... tutto bene? E' un momento molto difficile da passare, per favore mi raccomando stai a casa, ci vediamo. Forza Italia, forza la mia Firenze, e un grande abbraccio. Ciao".

Con questo video postato sui social ufficiali della società viola Franck Ribéry con il figlio Seif El Islam accanto incoraggia l'Italia e Firenze in questo difficile momento in cui si cerca di contenere il contagio del Coronavirus.

Praticamente tutti i giocatori e i dirigenti viola in questi giorni hanno invitato i tifosi a fare quello che è meglio per affrontare questa emergenza. E il presidente Rocco Commisso dall'America non ha mancato di fare sentire il proprio incoraggiamento.