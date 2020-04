Coronavirus, Renzi incontra online gli imprenditori toscani

Lunedì 27 aprile confronto attivo con i rappresentanti delle categorie economiche per programmare la ripartenza

Matteo Renzi e i rappresentanti toscani di Italia Viva in Parlamento, Consiglio regionale e Parlamento Europeo daranno vita ad un confronto attivo con i rappresentanti delle categorie economiche toscane. L'appuntamento, online sulla piattaforma Zoom, è per lunedì 27 aprile a partire dalle ore 18. Ascolto e dibattito per elaborare insieme il futuro della Toscana con proposte concrete per una ripartenza davvero efficace e semplificata. La partecipazione è aperta a chiunque rappresenti una categoria economica e voglia dare contributi, proposte e idee per creare il futuro economico e sociale post emergenza Covid-19 (email a: toscana@italiaviva.it).

Sulla piattaforma digitale sarà possibile dialogare direttamente con il senatore Matteo Renzi, Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, il senatore Francesco Bonifazi, gli onorevoli Gabriele Toccafondi e Cosimo Maria Ferri, Stefania Saccardi, assessore alla Sanità della Regione Toscana e i Consiglieri regionali Stefano Scaramelli, Titta Meucci e Massimo Baldi.