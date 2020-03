Controlli Coronavirus: ora i fiorentini stanno più attenti

Ieri 26 marzo 2916 verifiche delle forze dell'ordine e appena 4 denunce, lunedì su 4131 erano state 113

(DIRE) Firenze, 27 mar. - Nella provincia di Firenze calano drasticamente le infrazioni alle regole stabilite dal governo per frenare il contagio del coronavirus. Stando ai dati pubblicati dal bollettino della prefettura, delle 2.916 persone controllate ieri dalle forze dell'ordine con il nuovo sistema sanzionatorio, introdotto con il rinnovato modello per l'autocertificazione degli spostamenti da casa, risultano appena quattro denunce per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. I controlli alle attività economiche sono stati 915: tre gli esercizi sanzionati.

L'altro ieri a fronte di 3.627 controlli effettuati, c'erano state in tutto 59 denunce. Martedì 4.049 controlli e 95 denuce. Lunedì 4.131 controlli e 113 denunce.