foto Agenzia Dire

I dati della Prefettura. 274 le denunce

(DIRE) Firenze, 23 mar. - Sono state 4.874 le persone controllate dalle forze dell'ordine nella provincia di Firenze durante l'ultimo fine settimana. In tutto sono state 274 le denunce: 264 per violazioni delle disposizioni stabilite dal governo per contenere il coronavirus, 10 per false attestazioni o dichiarazioni. Le cifre sono state ufficializzate dalla prefettura, nel bollettino giornaliero che pubblica dal 12 marzo.

(Dig/ Dire)