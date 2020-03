Coronavirus: misure di contenimento estese almeno fino a Pasqua

L'annuncio del ministro Speranza. La data del 3 aprile è già superata, il termine di riferimento adesso è il 12 aprile

La data del 3 aprile è già superata. Le disposizioni del governo per contrastare il Covid-19 resteranno in vigore almeno fino a Pasqua, che cade domenica 12 aprile. L'annuncio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza: "Nella riunione del comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione".

Sarà nei prossimi giorni il premier Giuseppe Conte a spiegare tutto con i dovuti dettagli.