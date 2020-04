Coronavirus, la svolta Firenze: dall'overtourism all'undertourism

Opportunità e minacce di un futuro da riscrivere. Mercoledì 29 aprile un dibattito con istituzioni pubbliche ed operatori turistici della città, organizzato da Destination Florence CVB, per parlare di prospettive future e di un nuovo modello di governance per la destinazione

Firenze, 28 Aprile 2020. Il Covid- 19 ha causato una crisi senza precedenti per il turismo, comportando ripercussioni importanti sulle destinazioni a grande vocazione turistica come Firenze.

Il momento attuale che sta attraversando Firenze è drammatico e induce a porre in essere misure ed iniziative immediate che diano un po' di ossigeno al settore turistico locale. Al tempo stesso, però, rappresenta anche una straordinaria opportunità per riscrivere il futuro della nostra città, messo in discussione già da tempo per la sua sostenibilità.

Può essere proprio questo il momento giusto per ripensare il modello di città in cui vogliamo vivere, riqualificando la nostra immagine ed offerta e investendo soprattutto sul rispetto dell'ambiente, la cura delle persone e del territorio per riportare, al posto di un turismo di massa pre Covid-19, un turismo di qualità, attento al nostro patrimonio artistico-culturale e grande fonte di ricchezza per il nostro territorio.



Oggi più di prima diventa necessario pensare ad un piano di rilancio della destinazione che unisca le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e gli operatori privati della città e ad un soggetto unico che ne diventi portavoce.

Destination Florence Convention & Visitors Bureau, consorzio privato senza fini di lucro con oltre 300 soci e partner privatidella filiera turistico-congressuale, partner ufficiale del Comune di Firenze e sostenuto da Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e tutte le associazioni di categoria del territorio, rappresenta già quel soggetto che riunisce sotto un unico cappello interessi pubblici e privati e che oggi è e sarà sempre più lo strumento ufficiale attraverso cui rilanciare Firenze come destinazione turistica.



Il ruolo di Destination Florence CVB nonché la partnership ufficiale con il Comune di Firenze per la promozione turistica della città vengono ulteriormente rafforzati dall'accordo siglato a dicembre 2018 tra Comune di Firenze, Città metropolitana,Camera di Commercio e Università degli Studi di Firenze. Un protocollo tra attori pubblici del territorio che selezionava Destination Florence CVB come soggetto unico per ampliare il turismo di qualità e che poneva già tra i propri obiettivi iniziative di destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici. A livello regionale, il protocollo ha dato vita ad un piano molto operativo che riunisce mensilmente i soggetti coinvolti per condividere nuove strategie ed azioni concrete al fine di migliorare sempre di più la destinazione Firenze.

Inoltre, l'unità di crisi del turismo, costituita da Toscana Promozione Turistica per coordinare e sviluppare strategie per la ripartenza ed a cui Destination Florence CVB partecipa in qualità di partner del Comune di Firenze, va nella stessa ottica di fare sistema e affrontare come squadra il futuro.

Mercoledi 29 Aprile alle ore 15.30, il webinar “Firenze, dall'overtourism all'underturism. Opportunità e minacce di un futuro da riscrivere” promosso da Destination Florence CVB e facente parte dell'iniziativa Destination Talks, parlerà di questo, di prospettive future e di un nuovo modello di governance per la nostra destinazione con un panel di ospiti d'eccezione, tra cui Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze, che aprirà il dibattito.

Durante il webinar verranno trattati i temi più caldi per una migliore organizzazione della città, che vanno dalla riqualificazione dell’offerta turistica, l’innalzamento della qualità del turismo attraverso politiche promozionali che elevano la qualità del turista, la destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici, la governance delle grandi comitive e l’accoglienza sul territorio.



Il dibattito vedrà l'intervento di:

Cecilia Del Re, Assessora al Turismo Comune di Firenze

Luca Perfetto, CEO Florencetown e Membro CDA Destination Florence CVB

Eike Schmidt, Direttore Direttore Gallerie degli Uffizi di Firenze

Giancarlo Carniani, GM To Florence Hotels e Presidente sezione Albergatori di Confindustria Firenze

Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione Turistica

Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo Regione Toscana

Modera Carlotta Ferrari, Direttore Destination Florence CVB

Iscrizione obbligatoria all'indirizzo https://www.destinationflorencecvb.com/webinar