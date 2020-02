Coronavirus: incontro a Pisa per fugare dubbi e false credenze

Il sindaco Conti: «Momento di confronto con gli esperti per una corretta informazione». Il video della conferenza. Domani 13 febbraio nelle scuole della Piana fiorentina pranzo cinese di solidarietà

«Stamani abbiamo ospitato il professor Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, che davanti a cittadini e ragazzi delle scuole ha parlato di Coronavirus con un intervento centrato sulla corretta informazione utile a contenere l’epidemia e le sue conseguenze. La questione è complesso e molto dibattuta, ci è sembrato quindi opportuno come Amministrazione Comunale organizzare un momento di confronto affidandoci a professionisti del settore che abbiamo la fortuna di avere qui a Pisa in campo sanitario e non solo. Sono convinto che solo con approccio tecnico e scientifico si possano spiegare questi argomenti nel modo corretto, anche per fugare dubbi e false credenze che possono indurre in errore i cittadini che si sono informati sul web da fonti non ufficiali. Grazie a Menichetti e a tutti gli intervenuti». Così il sindaco di Pisa Michele Conti a conclusione dell’incontro pubblico che si è svolto in sala delle Baleari dal titolo “Coronavirus. La corretta informazione serve a contenere l’epidemia e le sue conseguenze”.

All’incontro erano presenti anche gli studenti dell’istituto Galilei Pacinotti e della scuola secondaria di primo grado “Fibonacci”.

Grazie a tutti gli intervenuti – ha detto l’assessore alle politiche sociali e presidente della Società della Salute Zona Pisana Gianna Gambaccini -. La vicenda dell’emergenza del Coronavirus avrà ricadute significative oltre che sui comportamenti anche sulle vite delle persone e sugli aspetti economici, anche della nostra città. per questo l’incontro di oggi era pensato proprio per dare maggiori informazioni rispetto a questa tematica, grazie al professor Menichetti, nella convinzione che una sempre maggiore conoscenza ci rende più liberi anche dalle paure».

Il video integrale dell’incontro è visibile sul canale You Tube del Comune di Pisa

Intanto domani giovedì 13 febbrio in 56 istituti dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano ci sarà un menù speciale in segno di solidarietà con la comunità cinese.