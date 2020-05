Coronavirus in Toscana: 26 nuovi casi su 3807 tamponi analizzati

I dati di oggi 6 maggio. 118 guarigioni, tutte virali, e 10 decessi. Trend in netta discesa, i numeri sono analoghi a quelli di metà marzo

(DIRE) Firenze, 6 mag. - In Toscana 26 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 3.807 tamponi analizzati, e 10 nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero stilato dall'unità di crisi e dall'agenzia regionale di sanità. La Regione fa sapere che l'indice di trasmissione del Covid si mantiene in Toscana, su base settimanale, a R=0,7. A livello complessivo sono 9.657 i contagiati, 5.088 i casi attualmente attivi a fronte di 3.670 guariti e 899 i deceduti dall'inizio dell'emergenza.

Particolarmente saliente il dato delle ultime 24 ore delle guarigioni: sono 118, tutte di tipo virale. Si parla di pazienti, dunque, risultati negativi dopo un doppio tampone. Si riducono ancora una volta le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: oggi sono 554 (-41 rispetto a ieri). Fra queste, 92 si trovano in terapia intensiva (-19).

Si conferma pertanto un trend discendente e un ritorno ai livelli di metà marzo. Un ulteriore segno di rallentamento dell'epidemia lo si ricava, anche oggi, dal monitoraggio giornaliero dei pazienti in isolamento domiciliare: sono 61 in meno rispetto a ieri, 4.543 in tutto. Mentre si assiste a un drastico calo delle persone, entrate in contatto con pazienti Covid, che si trovano in sorveglianza attiva: sono 12.801, ovvero 2.534 in meno rispetto al dato del precedente bollettino. (Cap/ Dire)