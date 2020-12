Coronavirus in Toscana: 1071 nuovi casi

I primi dati del 4 dicembre su 18.387 tamponi e test. Giani ringrazia gli operatori sanitari

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.071 su 14.074 tamponi molecolari e 4.313 test rapidi effettuati.

"Ringrazio le donne e gli uomini che ogni giorno sono costretti ad avvolgersi totalmente in queste pesanti tute protettive, come gli infermieri in sala operatoria delle Scotte di Siena, per salvaguardare le vite di tutti noi", scrive su Facebook il presidente toscano Eugenio Giani divulgando questi dati.