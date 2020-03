da Florence TV

Firenze ai tempi dell'emergenza sanitaria: immagini spettacolari

VIDEO — Questi dell'emergenza Coronavirus sono giorni drammatici e insieme storici per la loro portata inedita. Firenze è stata immortalata dall'alto in un video spettacolare di Florence TV (riprese e montaggio Leonardo Conti) che fa vedere le varie zone della città, da Porta al Prato a piazza Stazione, da piazza Beccaria alla zona dell'Università fino ai lungarni e così via.