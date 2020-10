​Coronavirus, Giani rassicura: "Toscana pronta ad affrontare ogni emergenza"

"Siamo tra le Regioni con più dotazioni potenzialmente funzionanti di terapia intensiva. Oggi sono poco più di 50, ce ne sono 375 già pronte che nell'arco di 48 ore possono arrivare ad essere 500"

La situazione del Coronavirus in Italia non è veramente tra le migliori. La Toscana non fa eccezione ma in caso di bisogno la nostra regione pare pronta ad affrontare una eventuale emergenza.

Su Twitter, il Governatore Eugenio Giani afferma' "Siamo tra le Regioni con più dotazioni potenzialmente funzionanti di terapia intensiva. Oggi sono poco più di 50, ce ne sono 375 già pronte che nell'arco di 48 ore possono arrivare ad essere 500. Speriamo tutti che non ve ne sia bisogno, ma noi saremo pronti a tutto!".

Oggi i nuovi casi di Coronavirus in Toscana hanno sfiorato le 900 unità (879 per la precisione).