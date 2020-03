Coronavirus Firenze: in 4 giorni 344 denunce su 9622 controlli

I dati della Prefettura relativi al periodo dal 12 al 15 marzo

(DIRE) Firenze, 16 mar. - In quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, le forze dell'ordine nella provincia di Firenze hanno controllato 9.622 persone, denunciandone 344. I dati li fornisce la prefettura che inaugura così una sorta di bollettino quotidiano sull'azione di controllo messa in campo per far rispettare le misure prese dal governo per contenere il coronavirus. Oltre alle persone, negli stessi quattro giorni sono state controllate 6.417 attività commerciali. (Dig/ Dire)