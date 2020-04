Coronavirus Fase 2: Conte parla oggi alle 20,20

ph da Twitter Giuseppe Conte

L'annuncio del premier poco fa sui social

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi alle 20,20 illustrerà agli italiani come sarà la Fase 2 di questo periodo di emergenza da Coronavirus. L'annuncio è arrivato verso le 17,30 tramite i social network dallo stesso premier.

Un appuntamento attesissimo da tutti gli italiani. Di sicuro, come già anticipato da Conte in alcune interviste di questi giorni, il lockdown dopo il 3 maggio terminerà. Ma come precisamente? E quali attività riapriranno e con quali modalità? Interrogativi che costellano la giornata di milioni di italiani, in questo 2020 che passerà alla storia, anzi è già nella storia.

A proposito di 2020, nei commenti all'annuncio del premier non è mancata qualche battuta, di questo tenore: presidente, non era meglio fare la conferenza stampa alle 20,21 invece che alle 20,20?