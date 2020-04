Coronavirus e Rsa Comeana: percorso condiviso Ausl-Comuni

Obiettivo comune è garantire adeguata assistenza e tutela ai pazienti. Istituita un’apposita taskforce: al momento nelle 125 Rsa presenti nel territorio risultano circa 6235 ospiti

Prato- L’Ausl Toscana Centro conferma e rafforza il proprio impegno a supportare la gestione dei casi di positività rilevati all’interno della RSA di Comeana in un percorso condiviso con le amministrazioni locali.

L’obiettivo comune, così come emerso dalla riunione tra Ausl Toscana Centro e i sindaci pratesi questa mattina (lunedi 6 aprile), è di garantire adeguata assistenza e tutela agli ospiti all’interno della stessa Rsa, luogo più critico rispetto ad altre strutture, per il suo ruolo peculiare di accoglienza di persone fragili, ed al tempo stesso impedire la diffusione dei contagi.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi test sierologici su buona parte degli ospiti asintomatici, in accordo con quanto previsto dalle indicazioni regionali, che hanno confermato l’acquisizione dell’immunità. Per i casi sintomatici l’azienda sanitaria provvede al trasferimento dei pazienti presso la struttura di cure intermedie presente sul territorio pratese, così come proposto dai sindaci, assieme ad altre richieste.

Il caso Rsa di Comeana costituisce ad oggi un caso pilota: un’esperienza che ha fatto da spunto di riflessione per la stessa Regione Toscana che, come noto, il 29 marzo ha emanato un’ordinanza specifica per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle residenze sanitarie assistite.

A seguito della riunione di stamani, l’Azienda sanitaria ha istituito un’apposita taskforce e programmato interventi nelle RSA che, al 4 aprile, hanno già consentito agli operatori del dipartimento della prevenzione di effettuare 873 tamponi e 274 test sierologici.

Sempre a seguito dell’incontro con i sindaci pratesi, l’Azienda sanitaria conferma l’avvio delle Usca sul territorio, con l’accesso ai tamponi anche attraverso il filtro dei medici di famiglia e dei pediatri.

Sono state inoltre attivate in ogni realtà territoriale équipe specialistiche dedicate a fornire supporto alle gestioni delle strutture attraverso valutazioni e consulenze cliniche con operatori specializzati e infettivologi, nonché la fornitura di dispositivi di protezione, presidi terapeutici ed assistenziali.

Obiettivo fondamentale è assicurare la migliore assistenza ai soggetti più fragili, separare i percorsi dei soggetti positivi da quelli dei negativi, limitare ai casi sintomatologici il trasferimento in altre strutture, che rappresenta sempre un fattore di rischio.

Nella RSA di Comeana i risultati dei test hanno rilevato alcuni casi di positività, ma la gran parte degli ospiti è risultata in buone condizioni e in diversi di essi è stato riscontrato il titolo anticorpale IgG indicativo dell’acquisizione della protezione immunitaria.

L’Azienda sanitaria precisa il suo impegno costante in un monitoraggio e confronto quotidiano per una valutazione clinica aggiornata di questa RSA, come in tutte le altre.

Al momento nelle 125 RSA presenti nel territorio della ASL Toscana Centro risultano circa 6235 ospiti, un numero considerevole che evidenzia la complessità della gestione.