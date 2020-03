Coronavirus: domani alle 12 minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta

Il sindaco Nardella sarà davanti a Palazzo Vecchio con indosso la fascia tricolore

Il tricolore in segno di lutto per le vittime del coronavirus, di vicinanza ai familiari delle vittime, di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite. Venerdì scorso i sindaci italiani avevano stabilito, per rendere omaggio a tutti i morti, di fermarsi un minuto martedì 31 marzo.

Domani, alle 12, il sindaco Dario Nardella (come tutti i primi cittadini della Penisola), con indosso la fascia tricolore, sarà davanti a Palazzo Vecchio per un minuto di silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.