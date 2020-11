Coronavirus, dati incoraggianti in Toscana: oggi soltanto 962 casi

ph Facebook Giani

Il presidente Giani anticipa i dati del 24 novembre, su 11.813 tamponi e 3.245 test rapidi. Elogio agli infermieri della terapia intensiva di Prato: "Si donano all'altro per aiutarlo a salvarsi". A Napoli il caso dell'infermiere eroe di 75 anni tornato al lavoro dalla pensione e poi ammalato e morto di Covid

Come ieri, anche oggi il presidente della Toscana Eugenio Giani anticipa i dati che in questo martedì 24 novembre sono davvero incoraggianti. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana - spiega Giani su Facebook - sono 962 su 11.813 tamponi molecolari e 3.245 test rapidi effettuati".

Ieri i casi registrati in Toscana erano stati 1.323, domenica 1.929, sabato 1.892, venerdì 2.207.

Poi Giani, che parla dall'ospedale Santo Stefano di Prato, aggiunge spiegando una foto: "Hanno dovuto coprire ogni parte del loro corpo per proteggerci dal Covid-19. In quegli occhi si celano identità di donne e uomini che hanno sacrificato parte della vita per dedicarsi interamente alla loro missione: donarsi all’altro per aiutarlo a salvarsi. Ecco perché gli infermieri della terapia intensiva di Prato hanno mostrato una loro foto perché chi vive questo terribile momento possa vedere un volto e un sorriso dietro a quegli angeli di bianco vestiti. Grazie ragazze e ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo!", chiude Giani.

A proposito di infermieri eroi, c'è un caso da raccontare a Napoli: un infermiere di 75 anni "per senso del dovere" è rientrato al lavoro della pensione, si è ammalato di Covid ed è morto. La storia è raccontata dalla pagina Facebook partenopea "Nessuno tocchi Ippocrate":

"Oggi ci lascia Alfonso Durante! 'Il vero EROE di questa pandemia con la sua missione portata a termine fino al suo ultimo respiro!' Infermiere di 75 anni in pensione che poco tempo fa ha deciso di rientrare in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano per senso del dovere, si contagia e viene portato al Cotugno, in poco tempo passa in terapia intensiva e viene intubato. Oggi la notizia che scuote tutto il 118, Alfonso non c’è più! Il covid lo ha portato via. Si stava godendo la pensione, ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia l’ha spinto ad indossare nuovamente la divisa dell’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara!Il nostro messaggio di cordoglio alla sua famiglia!Il nostro appello è differente:“ sei un medico o un infermiere in pensione? Sei un soggetto a rischio.....resta a casa! Lavoriamo noi giovani per te!”.