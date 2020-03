Coronavirus: Coop potenzia i buoni spesa secondo la richiesta del Governo

Potranno essere spesi in tutta la rete di Unicoop per beni di prima necessità. Il sostegno del programma ‘WILL- educare al futuro’ di Fondazione CR Firenze per 100 famiglie in situazione di fragilità

“Aderiamo alla richiesta avanzata dal Governo e siamo disponibili a incrementare con un ulteriore sconto i buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie in difficoltà economica. Chiediamo l’apertura di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati dove definire misure applicative in tempi rapidi e omogenee su tutto il territorio nazionale” Una adesione immediata, manifestata attraverso una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio, all’ANCI e alla Protezione Civile. Con la stessa lettera Coop manifesta anche la sua volontà di incrementare con un ulteriore sconto i buoni che i Comuni metteranno a disposizione delle famiglie in difficoltà economica. “Quella avanzata dal Presidente del Consiglio a nome del Governo è una proposta importante che coglie l’emergenza economica per tante famiglie in difficoltà e che richiede un rapido intervento e il contributo di tutti. Coop farà la sua parte. Per questo auspichiamo una rapida attuazione del provvedimento, in modalità semplici ma rigorose che individuino per singolo comune le effettive necessità delle persone e che siano applicabili in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Da parte nostra chiederemo la collaborazione dei più importanti soggetti dell’industria alimentare che come noi sono impegnati nella fornitura dei beni essenziali alle famiglie”. Per Coop questa misura per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie si aggiunge alla decisione presa pochi giorni fa di bloccare i prezzi per 2 mesi (fino al 31 maggio) su oltre 18.000 prodotti (a marchio e non).

10.000 euro in buoni spesa sono stati distribuiti a 100 famiglie in condizione di difficoltà, che fanno parte del programma ‘Will – educare al futuro’. L’iniziativa è stata promossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze, che ha co-progettato il programma con altre tre fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Sardegna e Fondazione TerCas) all’interno di un bando del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, ed è stata realizzata in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas e Diaconia Valdese responsabili della parte operativa. Le famiglie sono state selezionate nei comuni di Firenze, Scandicci e Campi Bisenzio per avere un sostegno finalizzato alle carriere scolastiche dei propri figli e si trovano come tutte le altre a fronteggiare lo stop obbligato dall’emergenza sanitaria. Lo scopo del buono spesa è proprio quello di farsì che la sospensione non sia ancor più penalizzante per chi già vive una condizione di fragilità e sofferenza. I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità in tutta la rete toscana di Unicoop, grazie alla pronta attivazione di Unicoop Firenze nella loro emissione. La distribuzione seguirà uno stringente protocollo di sicurezza rispetto al possibile contagio del virus.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – si somma in molti casi alla disoccupazione o ad una saltuaria occupazione dei membri di queste famiglie, costringendole a vivere ancora più nella precarietà. Proprio in questo momento la Fondazione vuole essere ancor più presente al fianco di rischia di essere penalizzato maggiormente da questa emergenza che è in primis sanitaria, ma anche economica e sociale”. “In questo drammatico momento, siamo chiamati tutti ad un atto di responsabilità verso noi stessi e verso tutta la nostra comunità. La Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze, insieme alla Diaconia Valdese, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione CR Firenze, si fa braccio operativo di un gesto concreto per donare sollievo economico alle famiglie del programma ‘Will- educare al futuro’, distribuendo loro i buoni spesa. Un gesto che sta anche a testimoniare la vicinanza verso quelle famiglie che in questo periodo di emergenza si trovano in difficoltà”. “La Diaconia Valdese Fiorentina, partner nell'attuazione del progetto Will, condivide e plaude la presente iniziativa di sostegno da parte della Fondazione CR Firenze volta a sostenere il proseguimento del programma di sostegno alle 100 famiglie del programma ‘Will - educare al futuro’. Un'iniziativa in linea e a supporto degli obiettivi che il programma stesso si è dato nel contrasto di situazioni di drop out scolastico e di sostegno all'istruzione dei ragazzi di famiglie a basso-medio reddito".