Coronavirus, Borrelli: "A casa anche il 1 Maggio? Credo di sì"

Il Capo della Protezione civile ha parlato stamani a Radio1. "In questa fase servono comportamenti rigorosissimi"

Con ogni probabilità, gli italiani che non lavorano dovranno stare a casa ancora a lungo. In questo periodo di emergenza Coronavirus, chi si illudeva che il termine del 13 aprile, Pasquetta, fosse il preludio a un più o meno rapido ritorno alla normalità, è stato ghiacciato dalle parole di stamani a Rai Radio1 del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli: "Non credo che per il 1 Maggio questa situazione sarà passata, dovremo rimanere in casa ancora per molte settimane, in questa fase servono comportamenti rigorosissimi".