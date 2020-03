Coronavirus: Anpas Toscana lancia la campagna "Donaci una mascherina"

Servono fondi immediatamente disponibili per questo materiale

Anpas Toscana promuove una campagna per acquistare le mascherine e i dispositivi che servono a garantire un soccorso appropriato, mantenere alto il livello di sicurezza dei nostri volontari che ogni giorno si mettono in gioco per aiutare chi soffre.

«Sentiamo la necessità di sostenere i nostri volontari, ma anche garantire chi viene soccorso – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – nel pieno dell'emergenza COVID-19, le mascherine scarseggiano in tutta la regione. Questo materiale di consumo, insieme agli altri dispositivi è l’unica barriera di protezione contro il virus Covid-19. I soccorritori stanno continuando a uscire, ma gli approvvigionamenti di questi dispositivi sono sempre più ridotti. Aspettando le istituzioni che stanno freneticamente cercando dispositivi, abbiamo deciso anche noi di integrare le scorte anche con le nostre forze, in modo da permettere ai volontari di uscire più protetti e ai pazienti di essere meno esposti a rischi».

Servono fondi immediatamente disponibili per questo materiale. Anpas Toscana ha lanciato una raccolta fondi. La prima a contribuire è stata Confcommercio Toscana. Altri ne stanno seguendo. «Vi chiediamo un aiuto – ha concluso Bettini - diffondete la nostra campagna, chiedete un sostegno a chi può darcelo».

PER DONARE IBAN: IT72G0311102801000000003583

PAYPAL: http://paypal.me/anpastoscana