Coronavirus: a Firenze controlli a tappeto sulle imprese già aperte

La decisione del prefetto Laura Lega "per verificare la veridicità di quanto dichiarato con le comunicazioni per la prosecuzione delle attività"

(DIRE) Firenze, 22 apr. - Aumento dei controlli a largo raggio sul territorio metropolitano fiorentino. A deciderlo è il prefetto Laura Lega al termine della riunione tecnica di coordinamento con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, convocata in videoconferenza. Il rafforzamento delle misure riguarderà, in particolare, il settore delle imprese "per verificare la veridicità di quanto dichiarato con le comunicazioni per la prosecuzione delle attività" trasmesse a palazzo Medici Riccardi. Le ispezioni già in atto, si spiega, "verranno incrementate in modo massiccio. La Guardia di Finanza dispiegherà pattuglie aggiuntive che si recheranno nelle sedi delle aziende per effettuare i controlli. L'Arma dei Carabinieri rafforzerà l'attuale dispositivo di sorveglianza per la tutela forestale, ambientale e del lavoro attraverso le unita' specializzate, affiancate dai reparti del comando provinciale". (Dig/ Dire)