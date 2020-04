Coronavirus a Castelfiorentino: il punto

Ieri sera la diretta social del sindaco Alessio Falorni. Nei prossimi giorni più controlli dei vigili. Attualmente ci sono 14 casi positivi

“Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale”. Lo ha ricordato il Sindaco, Alessio Falorni, nella diretta “social” di ieri sera, rinnovando l’invito ai cittadini al rispetto delle misure restrittive, compreso il prossimo fine settimana che coincide con le festività pasquali.

Nel corso della serata, come di consueto, è stato fatto il punto sulla situazione. Esaminiamola nei dettagli

MASCHERINE – E’ iniziata la seconda consegna delle mascherine alle famiglie, resa possibile grazie al quantitativo consistente messo a disposizione dalla Regione Toscana. Il Sindaco ha ricordato che il Comune aveva già effettuato una prima consegna, avendole acquistate autonomamente con risorse proprie. Questa seconda consegna andrà quindi a implementare la dotazione di mascherine all’interno di ogni famiglia di Castelfiorentino. Ha ribadito l’importanza di non segnalare a lui i casi di mancata consegna. Chi non avesse ricevuto le mascherine – e davvero SOLO CHI non le ha ricevute finora – può segnalarlo al suo staff (Giulia 0571.686316; sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it).

BUONI SPESA – Prosegue il lavoro per la valutazione delle domande e l’assegnazione dei buoni spesa, che saranno spendibili negli esercizi che hanno manifestato finora la loro disponibilità. La lista (in aggiornamento) per ora è la seguente: LIDL (via dei Praticelli 18), BIOLOVE di Conforti Debora ( via Masini 53), PANCHETTI ANDREA (via B. Gozzoli 123), GLOBAL DISCOUNT ( piazza Gramsci 6 e via Ridolfi 26), IPERSOAP (via Masini) supermercato COOP (via L. Da Vinci 38) FARMACIE COMUNALI 1 e 2. Il Sindaco ha ricordato che il patronato CGIL è aperto per qualsiasi esigenza

CONTROLLI – Come abbiamo accennato all’inizio, nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale. Lo ha ribadito anche il Comandante della PM dell’Unione, Massimo Luschi, il quale in collegamento telefonico ha riferito dell’attività in corso. La Polizia Municipale – ha precisato Luschi - sta facendo posti di blocco per il controllo di veicoli, controlli sulle persone, e controllo delle attività commerciali. Oggi (ieri per chi legge ndr) sono state controllate 226 persone e 220 attività commerciali, e sono state elevate 9 sanzioni su persone. Ci sono soggetti che sono già stati plurisanzionati, e sui quali stanno valutando ulteriori misure, nel rispetto delle leggi. Nel fine settimana le pattuglie per controllare il territorio saranno aumentate e saranno impiegati anche i droni.

ECONOMIA – Il Sindaco ha fatto il punto della situazione, facendo presente che la crisi economica si sta riversando anche sulle finanze comunali

SITUAZIONE CONTAGI – Oggi sono stati fatti più di 50 mila tamponi su tutto il territorio nazionale, che aiutano a circoscrivere le possibilità di contagio (in modo particolare nelle RSA, i luoghi più a rischio). Sono calate le vittime (542) e sono cresciuti i guariti. Nell’Empolese Valdelsa ci sono stati nove casi positivi in più: 2 a Empoli, 2 a Gambassi Terme, 2 Montelupo Fiorentino, 2 a Castelfiorentino, 1 caso a San Miniato. A Castelfiorentino – attualmente - ci sono 14 casi positivi.

DONAZIONI – Un ringraziamento alla Polisportiva I’ Giglio, all’associazione Sveliamo la Marca e all’Ombra di Membrino per le loro donazioni. E’ stata fatta una donazione consistente anche dalla ditta Emi Pucci.