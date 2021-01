Coronavirus: 526 nuovi positivi con sei decessi

Domenica 24 gennaio 2021 l'età media è di 47 anni. 177 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest. Oggi a Chiusi della Verna screening di massa tra montagna e pianura

FOTOGRAFIE — In Toscana sono 130.859 i casi di positività al Coronavirus, 526 in più rispetto a ieri (524 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) e lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 526 nuovi positivi è di 47 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 118.347 (90,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.406 tamponi molecolari e 3.133 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 5.799 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 8.417, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 742 (6 in più rispetto a ieri), di cui 106 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo, oggi si registrano 6 decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 68,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (524 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Sono 36.420 i casi complessivi ad oggi a Firenze (175 in più rispetto a ieri), 11.076 a Prato (17 in più), 11.128 a Pistoia (57 in più), 8.242 a Massa (31 in più), 13.494 a Lucca (38 in più), 17.805 a Pisa (63 in più), 10.000 a Livorno (57 in più), 11.797 ad Arezzo (42 in più), 5.937 a Siena (35 in più), 4.405 a Grosseto (11 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 261 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 177 nella Nord Ovest, 88 nella Sud est. La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.515 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 4.075 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.290 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 4.250, Pisa con 4.216, la più bassa Grosseto con 1.995.

Freddo e pioggia non hanno rallentato l'operazione "Territori sicuri" a Chiusi della Verna. Due punti di riferimento per i 360 cittadini che si erano prenotati: uno nel capoluogo e l'altro nella frazione a valle, Corsalone, dove nel piazzale antistante le scuole è stato organizzato un drive through per il tampone antigenico rapido che sarà poi processato in laboratorio.

"Abbiamo organizzato tutto in un giorno e mezzo - ha ricordato stamani il Sindaco Giampaolo Tellini. Il numero di positivi nel nostro territorio è stato sempre basso. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto un incremento che ha determinato, a livello regionale, la scelta di Chiusi della Verna".

Ha aggiunto il consigliere della Commissione sanità regionale, Vincenzo Ceccarelli: "i parametri individuati dall'Ars selezionano i territori nei quali svolgere questo screening di massa. L'obiettivo era e rimane quello centrale della prevenzione".

"L'Agenzia regionale monitora i comuni evidenziando quelli nei quali si registrano impennate di nuovi casi - ha sottolineato Evaristo Giglio, Direttore della Zona distretto aretina, Casentino e Valtiberina- A Chiusi abbiamo registrato un'adesione allo screening che ha indubbiamente risentito sia della forte componente della popolazione anziana sia della "geografia" di questo comune che ha un territorio molto ampio con una popolazione distribuita in piccoli nuclei".

I primi risultati, quelli dei tamponi effettuati stamani con la collaborazione delle associazioni di volontariato e dei medici di medicina generale, saranno disponibili nel tardo pomeriggio di oggi.. Gli altri nella mattina di domani.

Complessivamente, 7.675 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (150 in più rispetto a ieri, più 2%). Sono 16.750 (470 in più rispetto a ieri, più 2,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.062, Nord Ovest 6.695, Sud Est 4.993).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 742 (6 in più rispetto a ieri, più 0,8%), 106 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 202(ieri erano 196), di cui 26(ieri erano 27)in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 53 i ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 37 i ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 46 ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 46 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontedera 8 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 12 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 118.347 (364 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 353 persone clinicamente guarite (26 in più rispetto a ieri, più 8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 117.994 (338 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Purtroppo, oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 68,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Grosseto. Sono 4.095 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.371 a Firenze, 286 a Prato, 301 a Pistoia, 413 a Massa Carrara, 394 a Lucca, 483 a Pisa, 295 a Livorno, 237 ad Arezzo, 151 a Siena, 105 a Grosseto, 59 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 110,0 x100.000 residenti contro il 141,4 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (213,0 x100.000), Firenze (136,5 x100.000) e Pisa (114,4 x100.000), il più basso a Grosseto (47,6 x100.000).