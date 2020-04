Coronavirus: 30 mascherine al mese per ogni toscano

ph Facebook Eugenio Giani

Da lunedì 20 aprile la distribuzione gratuita presso 230 supermercati (in orario 9-16) e 1.150 farmacie (serve tessera sanitaria o codice fiscale)

Lunedì inizierà la distruzione gratuita di mascherine da parte della Regione Toscana nelle farmacie e nei supermercati. Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, spiega che per ogni cittadino toscano sono garantite 30 mascherine al mese. In un post di Giani su Facebook leggiamo:

"Lunedì inizierà la distribuzione gratuita di 1,5 MILIONI di mascherine pubbliche al giorno tra 230 supermercati della grande distribuzione e 1.150 farmacie.Sono prodotte in Toscana, da un vero “Distretto della protezione”, nato rapidamente dall'ingegno e la generosità dei nostri imprenditori.Questo rifornimento avviene dopo una prima fase in cui sono state distribuite 8,5 milioni di mascherine porta a porta, grazie allo straordinario lavoro dei comuni e dei volontari, ai quali va il ringraziamento di tutti noi.Amici, ci avete reso ancora una volta orgogliosi di essere toscani!Attenzione, però. Il ritiro delle mascherine deve essere ordinato e responsabile. Grande pazienza, civiltà e responsabilità.

⓵ Non affrettatevi, ce ne sono per tutti. Il rifornimento garantisce 30 mascherine al mese per ogni cittadino toscano.

⓶ Nei supermercati la consegna avverrà in appositi spazi, da parte di dipendenti del Servizio Sanitario Regionale. Gli addetti forniranno anche tutte le informazioni utili per il corretto utilizzo dei dispositivi. Le postazioni per la distribuzione saranno attive dalle 9 alle 16.

⓷ Nelle farmacie, bisognerà presentarsi muniti della tessera sanitaria o di quella del proprio codice fiscale. Ogni cittadino potrà ritirare una busta da 5 mascherine alla volta, per un totale di 30 mascherine al mese.

La Regione Toscana si dimostra ancora una volta modello di prevenzione e protezione dal Covid e sentinella contro ogni tipo di sciacallaggio sul prezzo delle mascherine!"