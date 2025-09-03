Coronavirus, 281 positivi in Toscana

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 76 nuovi casi di Covid-19: 35 confermati con tampone molecolare e gli altri 41 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.670.801. A oggi in 281 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,00% (32 persone) e raggiungono quota 1.657.716 (99,2% dei casi totali).

A oggi sono ricoverate in ospedale 42 persone (23 in più rispetto alla settimana precedente, più 121,1%), di cui 2 (stabili) si trovano in terapia intensiva. In 239 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (21 in più rispetto alla settimana precedente, più 9,6%).

Nell'ultima settimana non si sono registrati nuovi decessi.

L'andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 446.320 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (3 in più rispetto alla settimana precedente), 107.915 in provincia di Prato (2 in più), 129.120 a Pistoia (2 in più), 87.584 a Massa Carrara (10 in più), 181.809 a Lucca (28 in più), 196.718 a Pisa (5 in più), 154.238 a Livorno (4 in più), 151.440 ad Arezzo (2 in più), 120.053 a Siena (8 in più) e 93.924 a Grosseto (11 in più). A questi vanno aggiunti 576 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana ha circa 45.644 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 47.616 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (47.267) e Pisa (47.098). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 41.518).

I decessi

Restano quindi 12.804 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.991 nella Città metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a Pistoia, 758 a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.470 a Pisa, 967 a Livorno, 838 ad Arezzo, 763 a Siena, 503 a Grosseto. Vanno aggiunte 219 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 349,8 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (405,4 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (403,6 x100.000) e Pistoia (401,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (233,1 x100.000).

Ogni venerdì sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità saranno pubblicati all'indirizzo www.ars.toscana.it/covid19 i confronti con l'andamento della pandemia nelle altre regioni italiane.