Coronavirus: 243 nuovi casi, con età media 28 anni

In Toscana sono 245.976 i casi di positività al Coronavirus, 243 in più rispetto a ieri (238 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.022 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 3.569.014 vaccinazioni, 27.691 in più rispetto a ieri (+0,8%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 18° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l'89,6% delle 3.982.965 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 97.293 per 100 mila abitanti (media italiana: 103.114 per 100 mila).

“La Dad è stato un disastro educativo, i dati Invalsi lo dimostrano. Tra 60 giorni ricomincia la scuola e, in Toscana, dei 270.353 ragazzi tra i 12 e i 19 anni, solo il 15% (42.400) ha ricevuto una dose e solo il 2% (5447) ha ricevuto la doppia dose o il siero monodose. Se non vogliamo ricominciare le lezioni in didattica a distanza dobbiamo vaccinare il più possibile e il più velocemente possibile e serve la collaborazione di tutti: ministero, regione, asl, scuole…“ scrive sulla sua pagina Facebook il deputato fiorentino di Italia Viva, Gabriele Toccafondi.

“Preoccupa che, nonostante tutti abbiano compreso che per evitare il ritorno alla Dad si debba passare dai vaccini, questi dati, senza un piano preciso, senza un’accelerazione e con agosto alle porte, non porteranno tra 60 giorni ad avere un numero sufficiente di ragazzi vaccinati. Serve assolutamente un’attenta pianificazione, una strategia, un’attenzione particolare per evitare la Dad a settembre” ha concluso Toccafondi.

L'età media dei 243 nuovi positivi odierni infatti è di 28 anni circa (38% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 16% tra 40 e 59 anni, 3% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (238 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). Sono 68.008 i casi complessivi ad oggi a Firenze (81 in più rispetto a ieri), 22.771 a Prato (30 in più), 23.133 a Pistoia (18 in più), 13.386 a Massa (8 in più), 24.883 a Lucca (35 in più), 29.373 a Pisa (14 in più), 17.600 a Livorno (6 in più), 22.977 ad Arezzo (15 in più), 13.993 a Siena (20 in più), 9.297 a Grosseto (16 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 131 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 61 nella Nord Ovest, 51 nella Sud est.

La tensostruttura, allestita dal Comitato di Firenze della Croce Rossa negli spazi del Gruppo FS Italiane adiacenti alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella (Piazza Stazione), che da metà maggio accoglie chiunque voglia sottoporsi al test rapido antigenico, modifica l’orario: il sevizio resta accessibile tutti i giorni ma esclusivamente dalle 8 alle 14, con l’ultimo ingresso alle 13.30. L’aumento dell’affluenza nel periodo estivo ha richiesto l’aggiornamento dell’orario - concordato tra la Croce Rossa di Firenze e la Croce Rossa Italiana a livello Nazionale che coordina tutti i punti tamponi - per tutelare la salute degli utenti e per evitare il formarsi di lunghe code sotto il sole.

“Siamo consapevoli che la riduzione dell’orario di accesso al punto tamponi possa apparire controcorrente rispetto all’afflusso di utenti che abbiamo visto nelle ultime settimane” è il commento del Presidente della Croce Rossa di Firenze Lorenzo Andreoni “Tuttavia, la nostra priorità resta quella di salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini, che a queste condizioni non possiamo garantire. Gli spazi che abbiamo a disposizione non consentono di predisporre l’attesa degli utenti in zone ombreggiate o di poter assistere le persone durante le lunghe code che si vanno a creare. Per questo motivo, fino a data da destinarsi, chiuderemo il servizio anticipatamente per evitare le ore più calde della giornata e che si creino assembramenti eccessivi.”

L’accesso alla postazione tamponi non è consentito in presenza di sintomi come febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se si è stati in stretto contatto con una persona affetta da Covid-19. In questo caso non si deve uscire di casa, recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma, come indicato nelle disposizioni del Ministero della Salute, bisogna contattare telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o la guardia medica che potranno prescrivere eventuale tampone molecolare da effettuarsi esclusivamente presso strutture pubbliche o private accreditate. I minori potranno effettuare il test rapido solo se accompagnati da un genitore, da un tutore legale.

La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.705 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.230 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.893 casi x 100.000 abitanti, Pistoia con 7.954, Pisa con 7.054, la più bassa Grosseto con 4.254.

Complessivamente, 1.974 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (208 in più rispetto a ieri, più 11,8%). Sono 7.768 (359 in più rispetto a ieri, più 4,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 2.914, Nord Ovest 4.263, Sud Est 591).

“Così come è stato previsto lo screening nelle scuole chiediamo di inserire nel protocollo operativo i tamponi anche salivari per gli ospiti e gli operatori delle strutture semi-residenziali in quanto meno invasivi” Così dal coordinamento Regionale di Italia dei Valori Toscana “È un gesto doveroso per tutelare la salute dei cittadini al fine di contrastate i contagi da Covid 19 in aumento negli ultimi giorni“ concludono Paolo Fidanzi, Silvia Guidi e Domenico Capezzoli.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 82 (2 in più rispetto a ieri, più 2,5%), 16 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%).

Le persone complessivamente guarite sono 237.022 (33 in più rispetto a ieri, più 0,01%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 237.022 (33 in più rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Restano quindi 6.898 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.224 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 510 ad Arezzo, 337 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,0 x100.000 residenti contro il 215,8 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (277,6 x100.000), Prato (235,1 x100.000) e Firenze (225,6 x100.000), il più basso a Grosseto (86,5 x100.000).