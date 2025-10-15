Coronavirus, 213 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi sette giorni

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 213 nuovi casi di Covid-19: 70 confermati con tampone molecolare e gli altri 143 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.671.744. A oggi in 655 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,01% (128 persone) e raggiungono quota 1.658.280 (99,2% dei casi totali).A oggi sono ricoverate in ospedale 74 persone (8 in più rispetto alla settimana precedente, più 12,1%), di cui 4 (1 in meno, meno 20%) si trovano in terapia intensiva. In 581 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (77 in più rispetto alla settimana precedente, più 15,3%).Nell'ultima settimana non si sono registrati nuovi decessi.L'andamento per provinciaCon gli ultimi casi salgono a 446.516 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (48 in più rispetto alla settimana precedente), 107.977 in provincia di Prato (8 in più), 129.185 a Pistoia (15 in più), 87.633 a Massa Carrara (15 in più), 181.961 a Lucca (28 in più), 196.791 a Pisa (11 in più), 154.322 a Livorno (14 in più), 151.490 ad Arezzo (15 in più), 120.173 a Siena (33 in più) e 94.007 a Grosseto (26 in più).

A questi vanno aggiunti 583 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.La Toscana ha circa 45.669 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 47.655 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (47.292) e Pisa (47.116). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 41.542).I decessiNell'ultima settimana non si sono registrati nuovi decessi.Restano quindi 12.809 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.991 nella Città metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a Pistoia, 758 a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.470 a Pisa, 968 a Livorno, 840 ad Arezzo, 765 a Siena, 503 a Grosseto.

Vanno aggiunte 219 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 349,9 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (405,4 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (403,6 x100.000) e Pistoia (401,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (233,1 x100.000).

Ogni venerdì sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità saranno pubblicati all'indirizzo www.ars.toscana.it/covid19 i confronti con l'andamento della pandemia nelle altre regioni italiane.