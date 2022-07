Coreglia Antelminelli, incendio ad alta quota

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento a Coreglia Antelminelli (Lu), dove l’organizzazione regionale antincendi boschivi sta intervenendo da ieri pomeriggio per un incendio forestale in quota che ha già percorso 15 ettari di superficie boscata. Le operazioni sono rese difficili dalla pendenza e dalla inaccessibilità della zona e ulteriormente complicate dalla presenza di grandi quantità di materiale secco a terra, che si è accumulato a seguito dei danni da vento e delle nevicate che hanno interessato la zona.

Ieri erano attivi 4 elicotteri della flotta regionale, un direttore delle operazioni di spegnimento di Regione Toscana e 11 squadre antincendi boschivi, con i vigili del fuoco impegnati a presidio delle abitazioni.