Corecom, pandemia e infodemia: quattro direttori toscani a confronto

I vertici dei quotidiani La Nazione, Tirreno, Corriere Fiorentino e Repubblica Firenze saranno in diretta sul canale social del Comitato regionale per le comunicazioni e del Consiglio regionale. Webinar giovedì 14 maggio alle 15. Introduzione di Eugenio Giani e Enzo Brogi. Modera il consigliere e giornalista Massimo Sandrelli

Firenze – Webinar con Angela Pini, Fabrizio Brancoli, Paolo Ermini e Fabio Galati. Giovedì 14 maggio alle 15 sui profili facebook del Consiglio regionale (@CRToscana) e del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana (@corecom.toscana), i direttori dei quotidiani La Nazione, Tirreno e Corriere Fiorentino e il caporedattore di Repubblica Firenze si confronteranno in diretta su pandemia e infodemia.



Il seminario interattivo sarà introdotto dai presidenti del Consiglio regionale Eugenio Giani e del Corecom Toscana Enzo Brogi. Modera il giornalista Massimo Sandrelli, consigliere del Comitato per le comunicazioni.



“Sarà un appuntamento molto interessante – anticipa Brogi – per approfondire le tematiche legate all'emergenza sanitaria, in particolare sulle opportunità che la Regione è riuscita ad offrire per gestire al meglio questo difficile momento. Ampio spazio sarà anche dedicato al tema, attualissimo, delle fake news in particolare su come individuarle e sulla funzione del giornalista per una buona informazione”.