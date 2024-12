Coppa Italia Volley, Scandicci cerca la Final Four di Bologna

Ph Anatrini

Periodo natalizio praticamente senza riposo per la Savino Del Bene Volley, chiamata a disputare un nuovo match a soli tre giorni dalla vittoria nel derby di Santo Stefano contro Il Bisonte Firenze.Il secondo posto raggiunto al termine del girone d’andata ha infatti permesso a Herbots e compagne di qualificarsi alla Coppa Italia Frecciarossa, competizione riservata alle prime otto squadre in classifica al termine della prima fase di Regular Season.

Tra le ragazze di coach Marco Gaspari e la Final Four di Bologna vi è un solo ostacolo: la sfida dei Quarti di Finale contro il Volley Bergamo 1991. Si tratta di uno scenario già vissuto dalla Savino Del Bene Volley che anche nell’edizione di Coppa Italia Frecciarossa 2023 affrontarono le orobiche nello scontro per accedere alla fase finale del torneo. Ricordi amari per la squadra di patron Nocentini che, nonostante i 20 punti di Camilla Mingardi, venne superata al tie-break a Palazzo Wanny e fu estromessa dalla coppa nazionale.Il fischio d’inizio per la sfida dei Quarti di Finale è programmato per domenica 29 novembre alle ore 16 a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTIUna sola giocatrice della Savino Del Bene Volley ha militato nel Volley Bergamo 1991, si tratta di:Giulia Gennari, palleggiatrice classe ‘96, aggregata al club bergamasco per il biennio 2022-2024 e di cui è stata capitana nell’ultima stagione.Nel Volley Bergamo 1991, sono invece due gli ex dell’incontro:Martina Armini, libero classe ‘02, nell’ultima stagione nelle fila della squadra toscana con cui ha raggiunto la storica finale scudetto;Carlo Parisi, tecnico classe ‘60, al timone della Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019.Quello di domenica sarà l’undicesimo scontro ufficiale tra le due formazioni, il secondo in Coppa Italia, con le toscane capaci di aggiudicarsi nove delle dieci sfide disputate.

L'ultimo incontro risale allo scorso 10 novembre in occasione della settima giornata di campionato, quando la Savino Del Bene Volley si impose non senza fatica per 3-0, traendo beneficio dagli ingressi in corso d’opera di Ognjenovic (MVP) e Mingardi.

LE PAROLE DI LINDA NWAKALOR

“Sarà una sfida molto difficile, come tutte le sfide del campionato italiano. Abbiamo visto le difficoltà che abbiamo incontrato contro Cuneo e Firenze, per questo dovremo mantener l'attenzione alta sin dall'inizio della gara e portare a casa il successo, cosa fondamentale visto che la sfida di Coppa Italia sarà uno scontro diretto.”

LE AVVERSARIE

7 vittorie, 6 sconfitte, 21 punti: questo il ruolino di marcia della Volley Bergamo 1991, settima in classifica al termine del girone d’andata. Le orobiche, tra le formazioni che più hanno sorpreso nel campionato di Serie A1, si sono davvero ben comportate nelle prime tredici giornate disputate, mostrando grande determinazione e un ritmo di gioco in costante crescita. Le ragazze di coach Carlo Parisi hanno vinto praticamente tutti gli scontri con le dirette rivali nella fascia di metà classifica, cedendo solo alla terza giornata contro la CDA Volley Talmassons Fvg e successivamente con le big 5 del campionato italiano.Servizio che è diventata la principale arma della Volley Bergamo 1991, con ben due atlete tra le migliori 5 battitrici della Serie A1, ovvero Linda Manfredini (26 ace) e Vittoria Piani (22 ace), e il secondo posto complessivo a livello di club per numero di battute vincenti realizzate (83).

Da tenere d’occhio anche la cubana Cesè Montalvo, capace di chiudere il girone di andata al sesto posto tra le pari ruolo (185 attacchi vincenti).L’ultima partita disputata, in occasione del derby contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio, ha visto la compagine di coach Parisi prevalere nettamente sulle bustocche grazie alla prova sontuosa proprio di Montalvo (23 punti in tre set con il 60% in attacco), coadiuvata dalla capitana Mlejnkova (11) e dall’opposta Piani (10).Per i Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa il Volley Bergamo 1991 dovrebbe scendere in campo con Evans in diagonale con Piani, le due bande Mlejnkova e Montalvo con al centro il duo Strubbe-Manfredini.

Il libero è Armini.

IN TV

La partita tra la Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo 1991 sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme di Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.