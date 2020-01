Coppa Italia: oggi Fiorentina-Atalanta, chi vince trova l'Inter

ph courtesy Violachannel

Grande match alle 15 al Franchi. Boateng out per una botta al ginocchio. Diretta su Rai due

Chi passa il turno tra Fiorentina e Atalanta (oggi ore 15, stadio Franchi, diretta su Raidue) nei quarti di finale della Coppa Italia troverà l'Inter che ieri sera ha strapazzato 4-1 il Cagliari.

Kevin Prince Boateng non è stato convocato per la gara a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro, riportato durante la partita di domenica contro la Spal. Per il resto, si registra il ritorno di Montiel mentre Chiesa anche se convocato dovrebbe essere tenuto inizialmente a riposo da mister Beppe Iachini che ha fatto capire questa scelta nella conferenza stampa di ieri. In porta Terracciano, possibile attacco Vlahovic-Cutrone.

Questi i convocati della Fiorentina:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic,

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Montiel, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic,

E questi i convocati dell'Atalanta, che sarà seguita a Firenze da circa 200 tifosi:

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Heidenreich, Masiello, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: Da Riva, De Roon, Freuler, Pasalic,

Attaccanti: Colley, Gomez, Ilicic, Muriel, Traore, Zapata.