Coppa Italia: o l'Inter, o la semifinale

Molta curiosità alla vigilia della gara per il centrocampista danese in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham

Inter-Fiorentina di coppa Italia, in programma mercoledì 29 gennaio 2020, si disputerà per i quarti di finale in gara secca. È un’Inter carica di entusiasmo quella che affronta l’ultimo quarto di finale, con un entusiasmo derivato più dalle notizie di mercato, che non dalle ultime prestazioni in campionato. Antonio Conte vuole invertire la rotta grazie all’arrivo di Eriksen, che ha infiammato la piazza nerazzurra, alla vigilia di una partita molto tirata e incerta.

Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Così commenta mister Antonio Conte: “Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma”.

A sostenere la squadra di Antonio Conte, alle 20.45, sono previsti circa 50 mila spettatori che spingeranno i nerazzurri dagli spalti.