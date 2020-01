Coppa Italia: domani contro l’Atalanta

Sfida unica all’Artemio Franchi per i quarti di finale. Fischio d’inizio alle 15:00

Mercoledì Firenze ospiterà l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta. Vista la richiesta di biglietti molto elevata, in occasione della gara in programma allo stadio alle ore 15:00, verrà aperto alla vendita anche il settore di Maratona. Dirige Gianluca Manganiello della sezione arbitrale di Pinerolo.

La squadra di Gasperini è leggermente favorita. L'ultimo incrocio al Franchi risale proprio alla sfida di Coppa Italia della stagione scorsa, nella semifinale di andata, conclusa con un pirotecnico 3-3. Qualche mese prima, in campionato, i viola avevano vinto 2-0. Per trovare l'ultimo successo bergamasco a Firenze bisogna risalire al gennaio 1993. La partita finì 0-1 e la stagione si concluse con una amarissima e inopinata discesa in B del club viola.