Una nota della Filcams Cgil Firenze smorza l'ottimismo sul futuro dei lavoratori della Cooperativa di Legnaia. "Cresce la preoccupazione - si legge - per la Cooperativa di Legnaia. Dopo l’apertura arrivata stanotte, in cui il CdA aveva dato mandato al presidente di provare a percorrere la strada del Concordato preventivo, oggi l’azienda ha comunicato per via ufficiosa ad alcuni lavoratori la decisione di interrompere le forniture con UniCoop Firenze e anche di abbandonare probabilmente le attività al Mercato Ortofrutticolo di Novoli. Queste decisioni non sono state motivate: il sindacato e i lavoratori sono sgomenti. Ci uniamo all’appello dei sindaci di Firenze, Borgo San Lorenzo e Scandicci perché si convochi subito un tavolo istituzionale per cercare di ricomporre la vertenza. Non possiamo permetterci di perdere tempo e neanche un solo posto di lavoro".