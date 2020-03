Controlli Coronavirus: dai vigili di Firenze una sola sanzione da 533,33 euro

I dati di ieri 30 marzo: le verifiche a persone a piedi o su veicoli sono state 129

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni del DPCM in relazione alle misura di contenimento del Covid-19. Nella giornata di ieri lunedì 30 marzo le pattuglie impegnate nel servizio hanno effettuato 129 controlli a persone a piedi e su veicoli in transito. Gli agenti hanno rilevato una sola violazione per la quale è scattata una sanzione da 533,33 euro. Verifiche sono stati effettuate anche su attività commerciali: 18 controlli e nessuna irregolarità.

Continuano i controlli anche a Prato da parte delle Forze di Polizia in applicazione della circolare del 10.03 u.s., del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nella giornata di ieri sono stati effettuati i seguenti controlli:- n. 554 persone controllate;- n. 27 persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.L. 19/2020;- n. 3 persone denunciate per altri reati;- n. 314 esercizi controllati.Per un totale complessivo, ad oggi, di :- n. 7125 persone controllate;- n. 456 persone denunciate ex art. 650 c.p.;- n. 108 sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.L. 19/2020- n. 11 persone denunciate ex artt. 495 e 496 c.p.;- n. 68 persone denunciate per altri reati;- n. 3 persone arrestate;- n. 6245 esercizi controllati;- n. 1 titolare di esercizio denunciato ex art. 650 c.p.;- n. 2 titolari di esercizi sanzionati amministrativamente.