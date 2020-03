Controlli Coronavirus: domenica oltre 7mila denunce, % in crescita

foto Twitter Viminale

I dati del Viminale: ieri 15 marzo quasi mille sanzioni penali in più rispetto a sabato 14. Sale la percentuale: una su 16 contro una su 22, segno che giorno dopo giorno aumenta la severità

Il Viminale ha diffuso i dati relativi a ieri domenica 15 marzo sui controlli di polizia per il contenimento del contagio da Coronavirus. Le persone controllate sono state 114.891, di cui 7.120 denunciate. 64.114 esercizi commerciali controllati e 120 esercenti denunciati.

Sabato 14 marzo invece le persone controllate erano state 138.994, di cui 6.203 denunciate. Gli esercizi commerciali controllati 83.579, quelli denunciati 239.

Confrontando i dati, si vede che il numero di denunce è in aumento non solo per quanto riguarda il numero di persone ma anche la percentuale. Facendo un rapido calcolo, domenica circa una su sedici delle persone controllate è stata denunciata, sabato invece una su 22. Un segno evidente che la severità sta crescendo, in questo momento in cui nessuno può comportarsi come prima mettendo a repentaglio la sua salute e quella degli altri.