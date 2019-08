Viola, che trio Ribery-Chiesa-Boateng: francese in volo verso Firenze

L'ex Bayern dopo le visite mediche sarà presentato ai tifosi. Già sabato contro i partenopei dovrebbe fare l'esordio in campionato. La moglie Wahiba entusiasta posta su Instagram la foto del marito in aereo con un cuore viola e la scritta "con voi"

Franck Ribery sta volando verso Firenze, come testimoniato dalla moglie Wahiba che su Instagram, nelle "Storie", ha postato una foto del marito in aereo con un cuore viola e la scritta "con voi". La donna algerina, che ama Firenze e la sua arte, pare abbia avuto un ruolo non secondario nella scelta del marito.

L'accordo raggiunto con il club viola pare confermato sulle cifre già emerse: due anni di contratto a 4 milioni l'anno, con bonus variabili in relazione ai risultati raggiunti da Ribery sul piano personale e dalla squadra nel suo complesso.

Ribery, 36 anni, atteso all'aeroporto di Peretola da un nutrito gruppo di tifosi, che si sta ingrossando minuto dopo minuto, dopo le visite mediche di rito sarà subito a disposizione di mister Montella che dovrebbe farlo esordire già sabato contro il Napoli (stadio Franchi, ore 20,45), per dare peso ed esperienza a una squadra che all'esordio si troverà di fronte un osso durissimo.

La presentazione del centrocampista d'attacco francese dovrebbe avvenire nella giornata di domani, o forse venerdì quando è atteso l'arrivo del patròn Rocco Commisso, allo stadio, con naturalmente le porte aperte ai tifosi. Si prevede un afflusso straordinario, e un'ulteriore impennata degli abbonamenti che hanno già abbondantemente superato quota 20mila.