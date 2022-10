Contro il caro bollette nasce la prima rete dei piccoli imprenditori

Firenze 18 ottobre 2022 – Bollette stratosferiche e costi delle materie prime alle stelle. Una situazione diventata insostenibile per le piccole imprese. Da qui l'idea dei soci della catena fiorentina di ristoranti Pizzaman di creare una rete di piccole attività della ristorazione, la prima di questo tipo in Toscana, con l'obiettivo di acquistare direttamente dai fornitori e, grazie anche ai grandi quantitativi acquistati, di abbattere così i costi delle materie prime del 30-40 per cento.

“In sostanza si tratta di un gruppo di acquisto, iniziato con i nostri 12 locali, ai quali se ne poi aggiunti altri tre. Compriamo direttamente dai fornitori farina, pomodoro, mozzarella – spiega Pietro Nigro, responsabile acquisti di Pizzaman – e saltiamo tutta la catena della distribuzione. Grazie a questo e grazie al fatto che ordiniamo quantità importanti, riusciamo ad abbattere i prezzi delle materie prime dal 30 al 40 per cento”.

E questo senza rinunciare alla qualità dei prodotti, 100 per cento italiani. “La mozzarella arriva dal Molise, il pomodoro dalla Puglia, la farina dall'Umbria”, sottolinea. “Così un barattolo di pomodoro da cinque chili che un ristorante acquista, da solo, a 5 euro, noi riusciamo a pagarlo 3 euro”, conclude il responsabile acquisti del gruppo Pizzaman. L'obiettivo è di ampliare il gruppo di acquisto, che è aperto ad altre attività interessate.

Nel corso della presentazione della rete di piccoli imprenditori, Pierluigi Madeo, titolare e chef di Pizzaman, insieme al biologo nutrizionista Cristian Petri, hanno presentato il nuovo impasto proteico e salutare della 'pizza green', disponibile da oggi nei ristoranti della catena, fondata a Firenze 21 anni fa. Si tratta di una vera novità nel panorama fiorentino: un impasto preparato con farina a base di legumi e proteine aggiunte che conferiscono al piatto più amato dagli italiani un carico glicemico più basso e la rendono più leggera, digeribile e quindi salutare.

“Si tratta di un impasto più ricco di fibre e di proteine, particolarmente adatto per gli sportivi e per gli amanti della pizza proprio per le sue caratteristiche che ne consentono un maggiore consumo” spiega Petri.La base proteica potrà essere personalizzata in tutte le versioni Pizzaman (margherita, marinara, salsiccia e friarielli o cotto, crudo etc) e sarà disponibile in tutti e sei i ristoranti: viale De Amicis, via Rocca Tedalda, via Pacinotti, via Carlo De Prete, via del Sansovino e all'interno del neonato ristorante Fish&Family nel Quartiere San Donato.