Consorzio LaMMA, fase di transizione

Francesco Meneguzzo è il nuovo commissario del Consorzio LaMMA, il consorzio tra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche che svolge attività di ricerca e servizi operativi nei settori della meteorologia, della climatologia e dell'ambiente. Lo ha nominato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per assicurare la continuità amministrativa dell'ente nella fase di adeguamento dello statuto alle indicazioni della Corte dei Conti.

"Francesco Meneguzzo è un valente climatologo, meteorologo e fisico, la persona adatta per guidare una delle istituzioni scientifiche più prestigiose della Regione Toscana", ha dichiarato il presidente Giani. "Ha maturato un'importante esperienza proprio all'interno del Consorzio LaMMA, dove ha lavorato nei suoi primi anni di attività, per poi proseguire il proprio percorso al Consiglio nazionale delle ricerche e nel mondo accademico. Un curriculum ricco di competenze che lo rende la persona più appropriata per consolidare e rilanciare il prestigio del Consorzio."

Giani ha ricordato il ruolo svolto dal LaMMA come punto di riferimento scientifico e operativo per la Toscana. "In alcuni settori, come quello del monitoraggio marino, il Consorzio rappresenta un modello a livello nazionale. È inoltre la struttura che ogni giorno fornisce ai cittadini previsioni meteorologiche affidabili e tecnicamente qualificate."