Consiglio regionale: Alessandro Capecchi prende il posto di Susanna Ceccardi

ph FB Alessandro Capecchi

Iniziata la prima seduta dell'XI legislatura

Firenze - E’ iniziata la prima seduta dell’undicesima legislatura del Consiglio regionale della Toscana. I lavori sono al momento presieduti dal consigliere più anziano d’età, Luciana Bartolini (Lega), affiancata dai due consiglieri più giovani, Elena Meini (Lega) e Alessandra Nardini (Pd), che svolgono le funzioni di segretari. Il primo atto del nuovo Consiglio è stata la presa d’atto delle dimissioni della candidata a presidente della Giunta del centrodestra Susanna Ceccardi, per incompatibilità con la carica di parlamentare europeo, e la relativa surroga. Con 30 votanti e 30 voti a favore è stato dunque sancito l’ingresso tra i consiglieri di Alessandro Capecchi (FdI, eletto a Pistoia). Luciana Bartolini ha fatto presente che la seduta del Consiglio regionale è seguita dai consiglieri regionali parte in presenza e parte in remoto, ma che il sistema di votazione adottato è un sistema a distanza, valido per tutti per garantire uniformità. Il secondo atto previsto è l’elezione del presidente del Consiglio regionale, dei due vicepresidenti e dei due segretari che compongono l’Ufficio di presidenza. Ma da parte di Elisa Montemagni (Lega) e di Francesco Torselli (FdI) sono state espresse critiche per il fatto che, a seduta iniziata, ancora le opposizioni non sono state messe al corrente di chi sia il candidato della maggioranza. “Ricordiamo che il presidente del Consiglio regionale rappresenta tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione – ha detto Montemagni - . Il candidato non potrà avere il nostro voto perché nessuno si è confrontato con noi”. “Mi sarei aspettato un esordio più condiviso, visto anche la difficile situazione e gli appelli a lavorare con spirito di unità”, ha commentato Torselli. Vincenzo Ceccarelli (Pd) ha raccolto le istanze dell’opposizione proponendo una sospensione della seduta per permettere tutti i passaggi richiesti.

Sul proprio profilo Facebook, Alessandro Capecchi esprime tutta la sua gioia: "Una foto che dovevo a tutti coloro che in queste settimane mi hanno chiamato, scritto, parlato, chiedendomi a che punto si fosse. Ecco, con il voto del Consiglio e un applauso corale che mi ha sorpreso ed emozionato, sono divenuto a tutti gli effetti Consigliere Regionale della Toscana.

Non un traguardo ma un’ulteriore tappa, importante, nel mio impegno per il nostro territorio.

Il pensiero va a quanti mi hanno sostenuto e mi vogliono bene, ma anche agli avversari, anche a quelli più cattivi...i vostri commenti, le bassezze, sono tutta energia che metterò per svolgere al meglio questo compito".