Bagno a Ripoli, 30 ottobre 2026 – È stato presentato oggi, venerdì 30 ottobre, il nuovo mammografo digitale GE Senographe Pristina Via 3D donato da CORRI LA VITA ETS e da Fondazione CR Firenze alla Radiologia senologica dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. La donazione, del valore di 300.000 euro, è stata realizzata da CORRI LA VITA ETS e Fondazione CR Firenze.

Alla consegna erano presenti, fra gli altri, Eleonora Frescobaldi, presidente CORRI LA VITA ETS; Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione CR Firenze, Valerio Mari, direttore generale di Azienda USL Toscana centro, Elettra Pellegrino, la direttrice dell’ospedale Santa Maria Annunziata, Roberto Carpi, direttore della Radiologia senologica dell’ospedale, Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripolie Francesco Casini, consigliere regionale.

Installata nei giorni scorsi, la nuova apparecchiatura sostituisce il mammografo precedente, in funzione dal 2012, introducendo un importante aggiornamento tecnologico nell’attività diagnostica del reparto. Il rinnovamento sarà accompagnato da una specifica formazione dei senologi, con l’obiettivo di valorizzare appieno le potenzialità del nuovo strumento. La tecnologia di ultima generazione consentirà di ottenere immagini di elevata qualità e di effettuare indagini più approfondite, migliorando la capacità di individuare e caratterizzare eventuali lesioni, contribuendo così alla diagnosi precoce.

«Ringraziamo Corri la Vita e Fondazione CR Firenze per questa donazione di grande valore - sottolinea Valerio Mari, direttore generale di Asl Toscana centro - La nuova apparecchiatura rappresenta un significativo miglioramento per il servizio di senologia. Permetterà agli operatori sanitari di disporre di strumenti più avanzati per una valutazione accurata e tempestiva. L’investimento contribuirà a rendere gli esami ancora più efficaci, offrendo alle pazienti percorsi diagnostici più rapidi e affidabili».

«L’introduzione del nuovo mammografo GE Pristina Via 3D - prosegue Roberto Carpi, direttore della Radiologia senologica - rappresenta un significativo passo avanti per la nostra diagnostica senologica. La tomosintesi digitale 3D consente di studiare la mammella per strati, riducendo la sovrapposizione dei tessuti e migliorando la capacità di identificare e caratterizzare le lesioni, anche nelle mammelle dense. La possibilità di eseguire procedure stereotassiche permette inoltre di effettuare biopsie mirate con ancora maggior precisione, mentre la mammografia con mezzo di contrasto amplia le possibilità diagnostiche nei casi clinicamente più complessi. Nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale consentono poi di avere a disposizione una strumentazione all'avanguardia, ancora più affidabile».

«Con questa donazione vogliamo contribuire concretamente a migliorare la qualità dei percorsi di diagnosi e cura delle donne» sostiene Eleonora Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA ETS. «Da sempre CORRI LA VITA ETS è impegnata nel sostenere progetti che favoriscano la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso a cure sempre più efficaci per le donne colpite da tumore al seno. La possibilità di dotare la Radiologia senologica dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di una tecnologia così avanzata rappresenta un risultato importante per poter così ampliare la fascia di utenza di tante altre donne che necessitano di aiuto, ed e' stato reso possibile anche grazie al contributo di Fondazione CR Firenze sempre attenti alla prevenzione e alla cura sul territorio di ogni singola persona, e alla collaborazione con il sistema sanitario pubblico.

È un ulteriore passo nel nostro impegno quotidiano per essere al fianco delle donne».

«Come Fondazione - afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione CR Firenze - siamo felici di poter contribuire a questo avanzamento tecnologico che andrà a influire in maniera concreta nella salute di tante donne nel nostro territorio. Crediamo che queste tecnologie avanzate debbano essere accessibili attraverso il nostro sistema sanitario per garantire a tutte le donne diagnosi precoci e cure sempre più personalizzate. Ringraziamo CORRI LA VITA ETS che insieme a noi ha permesso questa importante donazione».

«Un sincero ringraziamento a CORRI LAVITAe alla Fondazione CR Firenze - dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est Francesco Pignotti - per questo gesto di grande valore. Donare un mammografo digitale di ultima generazione all’ospedale Santa Maria Annunziata significa investire concretamente nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella salute delle donne. Un contributo straordinario che rafforza la sanità pubblica e migliora la qualità delle cure offerte alle nostre cittadine e ai nostri cittadini. Quando la solidarietà diventa strumento concreto di cura e speranza tutta la comunità ne trae beneficio».

CORRI LA VITA ETS

Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Comitato Organizzatore

Il Consiglio Direttivo include membri storici e rappresentanti dell’Associazione, tra cui la presidente Eleonora Frescobaldi, la vicepresidente Laura Bartoli, insieme a Marco Bernini, Andrea Catellacci, Lamberto Frescobaldi, Marzio Parri, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Cecilia Ristori, Carlo Speranzini oltre alla presidente onoraria Bona Frescobaldi.

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti di grande esperienza: il responsabile del comitato scientifico Prof Marco Bernini (chirurgo oncologo) la professoressa Laura Biganzoli (oncologa), la dottoressa Elisabetta Coccia (ginecologa), la dottoressa Paola Mantellini (epidemiologa). Il loro contributo garantisce un utilizzo efficace, trasparente e scientificamente fondato delle risorse raccolte.

Il Comitato Organizzatore, coordinato da Neri Torrigiani che ne è il responsabile, è composto da Barbara Anzilotti, Elisabetta Bernardini, Marcella Cangioli, Giovanni Corsi, Eva Edili, Rosaria Frescobaldi, Diego Petrini, Ornella Pontello e Natalie Rucellai.

Per informazioni

CORRI LA VITA ETS

www.corrilavita.it

Comitato Organizzatore

Neri Torrigiani

www.torrigiani.com - neri.torrigiani@torrigiani.com