Concorso David di Michelangelo, il primo Premio Danza Città di Firenze

FIRENZE, 7 maggio 2026 –Sabato 9 e domenica 9 maggio l’Auditorium Zubin Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la prima edizione del “David di Michelangelo – Premio Danza Città di Firenze”, promosso e organizzato da OPES Italia APS.

Il progetto nasce dal lavoro congiunto di OPES Toscana e del Comitato provinciale di Siena, con Stefano Rossi nel ruolo di Responsabile organizzativo generale, Massimo Carletti alla Direzione esecutiva e il determinante apporto artistico di Adria Ferrali, che ne cura la Direzione artistica.

L’evento rappresenta il momento conclusivo del progetto “Danzando con il Cuore in Tour 2026”, articolato in una serie di rassegne coreografiche inclusive diffuse sul territorio della Regione Toscana.

Il percorso ha dato vita a sei eventi, coinvolgendo oltre 50 scuole di danza e più di 600 giovani allievi, con l’obiettivo di valorizzare la formazione, il talento e la funzione educativa e sociale della danza.

Il Concorso e il Gran Gala costituiscono il punto di arrivo di questo progetto, che ha voluto mettere in luce laqualità della danza toscana e dei suoi giovani interpreti, in coerenza con una visione che unisce promozione culturale, crescita formativa e diffusione della pratica artistica.

Realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze oltre a importanti enti sportivi, l’evento ha ricevuto il supporto dell’Amministrazione Comunale di Firenze, in particolare dell’Assessora allo Sport Letizia Perini, che ne ha riconosciuto il valore formativo, sociale e artistico.

L’iniziativa si articola in due momenti distinti.

Concorso “David di Michelangelo – Premio Danza Città di Firenze”.

Il Concorso Internazionale di danza vedrà la partecipazione di oltre 50 scuole provenienti dallaToscana, dalla Campania, dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, con il coinvolgimento di più di 450 giovani danzatori.

Il Concorso si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 maggio, dedicato ai più giovani, e per l’intera giornata di domenica 10 maggio, sotto lo sguardo di una prestigiosa giuria internazionale composta da Alain Honorez, Peter Bo Bendixen, Emanuela Tagliavia, Francesco Annarumma e Patrizia Coletta.

Nell’ambito dell’evento si terranno inoltre masterclass di danza classica con artisti di rilievo internazionale, tra cui l’étoile Maria Kochetkova, Sebastian Kloborg e Francesco Annarumma.

Gran Gala “David di Michelangelo – Premio Danza Città di Firenze”.

Il Gran Gala rappresenta un evento unico: per la prima volta si esibiranno insieme 14 compagnie di danza della Toscana, accreditate presso la Regione Toscana e il MIC, affiancate da étoile e artisti ospiti in un programma che comprende anche coreografie in prima nazionale.

La costruzione artistica del Gran Gala porta la firma curatoriale di Adria Ferrali, Direttrice artistica e fondatrice del DAP Festival, che ha reso possibile un programma di alto profilo, capace di mettere in dialogo le compagnie del territorio toscano con grandi interpreti internazionali, chiamati a sostenerne e celebrarne il valore.

In continuità con il percorso avviato attraverso le rassegne “Danzando con il Cuore”, promosse e realizzate da OPES, il Concorso di due giorni rappresenta uno spazio di crescita per i giovani talenti, mentre il Gala ne costituisce il momento culminante sul piano artistico, riaffermando il ruolo della danza nel cuore culturale della città e sul palcoscenico del Maggio Musicale Fiorentino.

A supporto della Direzione artistica, Sara Tartaglia ha svolto un ruolo essenziale nel coordinamento generale del progetto e nella costruzione delle opportunità connesse all’evento - tra giurati, masterclass, borse di studio e comunicazione social - seguendone con cura e attenzione ogni dettaglio. Un contributo prezioso, che ha conferito coerenza, solidità e visione all’intera iniziativa.

Durante la serata saranno consegnati 2 premi:

“Premio Danza Città di Firenze – DAVID DI MICHELANGELO” a personalità protagoniste nel mondo della danza in Italia e all’estero.“Premio OPES Italia Aps – Città di Firenze” a personalità del mondo dello Sport e del Sociale.