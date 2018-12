Concorso da amministrativo in Comune: 1132 candidati ammessi con riserva

Tre nuovi posti a tempo indeterminato all’interno dell’amministrazione comunale di Empoli

Domani, venerdì 23 novembre, nel pomeriggio, sarà effettuata una “prova preselettiva” per l’ammissione alle prove di esame del bando di concorso per soli esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo/Contabile” Categoria C – Posizione Economica C1 – CCNL – Enti Locali del 31/03/1999 di cui un posto con riserva prioritaria per le forze armate ai sensi articoli 1014 e 678 D.Lgs 66/2010 e un posto con riserva a favore del personale interno del Comune di Empoli.

Sono stati ammessi a partecipare con riserva 1132 candidati. Solo l’1% delle domande pervenute non hanno avuto esito positivo, per la precisione sono 14 gli esclusi.

Non accadeva da quasi un decennio che il Comune empolese avesse la possibilità di assumere. Nel 2008, sempre per tre posti Categoria C a tempo indeterminato, furono ammessi 716 candidati; la prima prova si svolse al Palazzo delle Esposizioni.

La prova preselettiva è in programma domani alle 16 all’interno dell’Istituto Superiore Statale ‘Enrico Fermi’ di Empoli, in Via Bonistallo 73, nel polo scolastico. La prova consiste in quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso.

L’apertura dei cancelli è prevista alle 15.30, l’inizio delle operazioni di registrazione sarà alle 16. La prova dovrebbe iniziare verso le 17.30 e al suo termine i candidati potranno attendere in Aula Magna l’esito che comunque sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet istituzionale della Città di Empoli.

Saranno 48 le aule della scuola occupate per il concorso, 50 i dipendenti comunali impegnati nelle operazioni di registrazione dei candidati e di sorveglianza durante la prova. Ad essi si aggiungono i membri della commissione esaminatrice: Rita Ciardelli, segretario generale del Comune di Empoli; Riccardo Gambini, dirigente del personale, Romina Falaschi, garante per la comunicazione del Comune, e la segretaria Genni Mugnaini.

Impegnato anche personale dell’ufficio manutenzioni per la sistemazione della cartellonistica pedonale che sarà apposta nella zona, per agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova, dalla stazione, nonché la predisposizione di percorsi di ingresso al ‘Fermi’ per arrivare alla postazione di registrazione.

A questo proposito l’ingresso alla scuola si trova accanto a quello principale dell’istituto.

Coloro che avranno superato la prova preselettiva (i primi 100 classificati, oltre ad eventuali pari merito collocati al 100° posto) saranno ammessi alle prove scritte (si precisa che ai fini del concorso la prova preselettiva è valida esclusivamente per l’accesso alle prove scritte). La comunicazione dei candidati che avranno superato la preselezione avverrà secondo le modalità dell’articolo 12 ossia tramite la Rete Civica del Comune di Empoli.

La pagina è raggiungibile all’indirizzo www.empoli.gov.it cliccando sul link "Bandi di Concorso"

(link diretto http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiespl.html).

I candidati che non abbiano possibilità di controllare la Rete Civica personalmente potranno rivolgersi al Servizio Gestione del Personale (tel. 0571/757935-757719-757529) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,50.

Le prove scritte si svolgeranno con il seguente calendario:

1^ prova scritta: La prova sarà costituita o dalla stesura di un elaborato o dalla risposta a più quesiti a risposta sintetica o dalla risposta a una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all’articolo 11 del bando avrà luogo il giorno lunedì 03/12/2018 alle ore 10.00 presso la Sala de La Vela “Margherita Hack” – Via Magolo (ex mercato ortofrutticolo) - Empoli (FI)

2^ prova scritta: consistente nella redazione di un atto o provvedimento amministrativo/contabile, anche con riferimento alla soluzione di un caso pratico, con eventuale indicazione delle fasi procedurali propedeutiche all’adozione dell’atto o alla soluzione del caso, nonché delle fasi necessarie per darvi esecuzione o risoluzione sempre sulla base delle materie previste dall’art. 11 del bando avrà luogo il giorno martedì 04/12/2018 alle ore 10.00 presso la Sala de La Vela “Margherita Hack” – Via Magolo (ex mercato ortofrutticolo) - Empoli (FI)

La data e il luogo di svolgimento della prova orale verrà comunicata dalla Commissione Giudicatrice a partire dal 10/12/2018 a mezzo pubblicazione sulla Rete Civica e all’Albo Pretorio dell’Ente secondo le modalità dell’articolo 12 del bando di concorso.