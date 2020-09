Concerto Sir John Eliot Gardiner: omaggio a chi ha rinunciato ai voucher

Maggio: sabato 26 settembre 2020 ore 21 in Cavea

In occasione del concerto straordinario del maestro Sir John Eliot Gardiner con l'Orchestra del Maggio, previsto per sabato 26 settembre 2020 ore 21 in Cavea, il Sovrintendente Alexander Pereira ha deciso di offrire un invito a tutti quei gentili abbonati che, come segno di generoso sostegno al Teatro del Maggio, hanno rinunciato al rimborso dell’abbonamento per gli spettacoli annullati a causa della pandemia.



È un ulteriore segno di ringraziamento da parte del Maggio nei loro confronti.



Chi ne avesse quindi il diritto e desiderasse ricevere il biglietto per il concerto potrà recarsi in biglietteria nei consueti orari di apertura per ritirare l’invito, entro giovedì 24 settembre 2020.