Concerto per il Meyer al Relais Santa Croce

Giovedì 23 maggio dalle ore 19,30 il Piccolo Coro Melograno per la musica in corsia

Giovedì 23 maggio dalle 19,30 le voci bianche del Piccolo Coro Melograno di Firenze riempiranno la Sala della Musica del Relais Santa Croce. I 40 piccoli cantanti, dai 7 ai 13 anni, diretti da Laura Bartoli, si esibiranno in un evento speciale con un repertorio da alcuni brani per l’infanzia fino a pezzi della tradizione e musica pop italiane e internazionale a cappella o accompagnati dal pianoforte di Sofia Tagliaferri o dalle basi, in un crescendo di ritmo e coinvolgimento.

Interverranno anche alcuni musicisti che lavorano nelle corsie dell’ospedale pediatrico fiorentino.

L’evento è a sostegno della Fondazione Meyer e del suo progetto di musica in corsia: al Meyer è presente un gruppo di musicisti che ogni giorno affianca in maniera del tutto "discreta" il personale sanitario, con l'obiettivo di creare un clima emotivo e psicologico il più possibile favorevole alla cura dei piccoli pazienti, muovendosi nelle aree di degenza e rispondendo alle situazioni più critiche e stressanti su chiamata dell’operatore, come nel momento del prelievo, della medicazione, o durante le terapie. Nell’ambito del progetto, i pazienti lungodegenti (spesso oncologici) possono avvicinarsi allo studio della musica e di uno strumento musicale.

Un'atmosfera sonora distensiva e leggera agisce in modo positivo sugli stati di tensione e stress. I musicisti suonano e cantano con e per il bambino, usando strumenti della tradizione classica, ma anche piccole percussioni, strumenti etnici e oggetti sonori realizzati con i materiali più originali e disparati.

Biglietto: 25 euro (aperitivo e spettacolo)

Informazioni:

Note di solidarietà per il Meyer

Il Piccolo Coro Melograno per il progetto “Musica in corsia”

Giovedì 23 maggio ore 19,30

Relais Santa Croce, via Ghibellina 87, Firenze

Prenotazioni: 055.2342230

events.santacrocefirenze@baglionihotels.com