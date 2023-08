Ph Cristina Paesani

Si chiude martedì 22 agosto con "Eri con Me", il concerto di Alice dedicato al repertorio di Franco Battiato, l’edizione 2023 di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Appuntamento nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Inizio ore 21,15. I biglietti – da 26,45 a 40,25 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) e Fidelity Tours (via Baccanelle). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso (info tel. 334 6167210).Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: lo spettacolo “Eri con me - Alice canta Battiato” vede l’artista accompagnata da Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano, e da Chiara Trentin al violoncello.

Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso. Un progetto immortalato anche su disco, “Eri con me”, uscito lo scorso novembre.Mont’Alfonso sotto le stelle si attesta tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate toscana e si conferma volano economico per tutto il territorio della Garfagnana. Oltre 10.000 spettatori hanno partecipato ai 13 spettacoli di questa edizione 2023 che ha visto protagonisti, tra gli altri, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Max Angioni, 40 Fingers, Pink Floyd Legend, Paolo Hendel, Jonathan Canini...

Molti spettatori hanno vissuto appieno il binomio festival/territorio, cogliendo l’occasione per una vacanza o un soggiorno.Mont’Alfonso sotto le stelle è quasi un “Fitzcarraldo”, una impresa eroica che da quattro anni porta grandi nomi dello spettacolo in due secolari fortezze, quella di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano, e in altri meravigliosi scenari.