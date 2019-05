Concerti fiorentini, stop alla plastica usa e getta

La Giunta ha stabilito il divieto di contenitori, stoviglie, bottiglie e sacchetti utilizzati per la somministrazione temporanea. Sagre vietate in centro

(DIRE) Firenze, 21 mag. - Stop alla plastica usa e getta durante gli eventi a Firenze. Divieto di contenitori, stoviglie, bottiglie e sacchetti utilizzati per la somministrazione temporanea durante i concerti, ad esempio. È quanto prevede la delibera presentata dall'assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re, che ha ottenuto l'ok della giunta di Palazzo Vecchio. In pratica, i contenitori per i prodotti alimentari dovranno essere fatti con materiale biodegradabile e compostabile. Inoltre per ridurre l'utilizzo di bottiglie, sarà promossa l'installazione di distributori d'acqua. La scelta, spiega l'assessore, "promuove interventi di sostenibilità ambientale e sostegno all'economia circolare attraverso le norme sul commercio".

La nuova norma rientra nel disciplinare sugli eventi che consentono l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione, approvato dall'amministrazione in scia alla recente normativa regionale. Con il nuovo codice del commercio approvato dalla Regione Toscana, infatti, sta ai Comuni intercettare gli eventi accompagnati anche dal commercio alimentare. Per questo la misura scatterà in occasione di concerti, eventi sportivi svolti in impianti pubblici, iniziative letterarie e presentazioni di libri all'interno di biblioteche, scuole, musei, teatri e cinema, librerie, esercizi di somministrazione, circoli. Ma anche nelle manifestazioni promosse da scuole pubbliche o private, quelle patrocinate dal Comune o organizzate dal terzo settore per la promozione della propria attività. La delibera tra l'altro prevede il divieto di sagre nel centro storico Unesco.