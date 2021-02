Comunicazione: come usare i social network in politica

Webinar della biblioteca della Toscana lunedì 22 febbraio alle 17:00

Firenze – E’ al via, presso la Biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo”, la terza edizione del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca 2021. Il primo appuntamento di questa nuova serie si terrà lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 17 in modalità online.

Sarà presentato il libro Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica di Giovanni Ziccardi (Raffaele Cortina, 2019) e nell’occasione sarà presentato l'intero ciclo degli incontri previsti nel 2021.

Nel libro sono affrontati i temi del “governo tramite gli algoritmi”, della politica smart attraverso l’utilizzo di app e di grandi piattaforme consultive, della profilazione politica di tutti i cittadini (Cambridge Analytica), del “giocare sporco” online diffondendo fake news e attacchi gratuiti agli avversari e della sicurezza informatica dei dati e delle attività dei politici.

Le nuove tecnologie hanno infatti rivoluzionato il modo di far politica, disegnando un quadro sicuramente innovativo, ma allo stesso tempo insidioso. Tra falsi profili, propaganda selvaggia, disinformazione e problemi di sicurezza, la nuova politica digitale riveste oggi un ruolo centrale in ogni Stato.



I webinar si potranno seguire dalla pagina Facebook<https://www.facebook.com/CRToscana/> e dal canale YouTube<https://www.youtube.com/channel/UCnjSQbEDDhs0ThfO1bZJ78w/about> del Consiglio regionale della Toscana.